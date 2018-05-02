إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بالقرب من السياج الحدودي، شرق قطاع غزة.



وقالت مصادر طبية بالمستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إن مواطنا أصيب برصاصة في قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق جباليا، وحالته وصفت بالمتوسطة.



وأضافت المصادر أن 3 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، الذي أطلقه قناصة الاحتلال الإسرائيلي على عشرات الفلسطينيين قرب الشريط الحدودي، شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأوروبي وناصر في المدينة لتلقي العلاج، وحالتهم وصفت بالمتوسطة.



وتتواصل في القطاع فعاليات مسيرة العودة للأسبوع الخامس على التوالي، والتي تشتد ذروتها في الخامس عشر من الشهر الجاري.