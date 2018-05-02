القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 07:15 م

السبت المقبل.. عرض «ليانا» في نادى السينما الإفريقية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2153879

يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب فيلم "ليانا"، يوم السبت المقبل الأول من شهر مايو الجاري الساعة السابعة مساء.

فيلم "ليانا" انتاج سوازيلاند والولايات المتحدة الأمريكية للمخرجين آرون كوب وأماندا كوب، وشارك الفيلم في الدورة السابعة من مهرجان الأقصر في مسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان.

وتدور أحداث الفيلم حول خمسة أطفال أيتام من سوازيلاند يحولون ماضيهم المؤلم إلى وقود إبداعي وحكاية خيالية جماعية يرسلون فيها طفلة صغيرة في رحلة بحث خطيرة في جو من الخيال والمتعة..وفاز الفيلم بجائزة أحسن فيلم تسجيلي طويل في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر، كما فاز بعدة جوائز دولية.

يعقب الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق.

نادي السينما الإفريقية أسسه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وانطلقت أولى فعالياته في 9 يناير من العام الماضي والذي افتتحه الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق.

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