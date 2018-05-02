القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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اقتصاد
الأربعاء 02/مايو/2018 - 07:14 م

ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تواصل نتائج الأعمال

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2153878

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، مع الإفصاح عن أرباح فصلية قوية للشركات.

وجاء ارتفاع البورصات الأوروبية مع صعود أسهم الموارد الأساسية بنحو 2.8%، كما كان قطاع التكنولوجيا من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد إعلان "آبل" عن أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم حول معدل الفائدة، والمتوقع الإبقاء عليه دون تغيير.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، فقد تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول لأقل مستوى في 6 فصول، كما استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في 9 سنوات.

وفي بيانات منفصلة، ارتفع نشاط البناء في بريطانيا خلال أبريل الماضي بأكثر من التوقعات.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6% إلى 387.4 نقطة، فيما صعد "فوتسي البريطاني عند 7543.2 نقطة بنسبة ارتفاع 0.3%.

كما صعد "داكس" الألماني بنسبة 1.5% إلى 12802.2 نقطة، وسجل "كاك" الفرنسي صعودًا بنحو 0.2% إلى 5529.2 نقطة، وهبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.1959 دولار.

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