تعرف على حبيب هيفاء وهبي النمساوي في «لعنة كارما»

تصور الفنانة هيفاء وهبي مسلسلها الجديد «لعنة كارما» في قبرص لعدة أيام بصحبة الفنان فارس رحومة، ومن المقرر أن تعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل.



ويقدّم فارس دور ضحية لهيفاء وهبي، وتقع في غرامه ويتسبب في دخولها السجن لاحقا، ويعد العمل هو الأول له في الدراما المصرية، وقدّم قبل ذلك فيلمي المصير وليلة في القمر.



«رحومة» ممثل ومذيع نمساوي مصري، من مواليد «أشتاير مارك» ﻷب مصري وأم نمساوية، وشارك منذ الصغر في برامج اﻷطفال في التليفزيون النمساوي، وتخرج في معهد السينما بالنمسا، واختاره المخرج يوسف شاهين للمشاركة في بطولة فيلم «المصير» من خلال شخصية يوسف، كما شارك في بطولة فيلم «ليلة في القمر» مع خيري بشارة الذي يعيده للعمل في مصر مرة أخرى.