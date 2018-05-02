القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
فن
الأربعاء 02/مايو/2018 - 07:12 م

تعرف على حبيب هيفاء وهبي النمساوي في «لعنة كارما»

الفنانة هيفاء وهبي
الفنانة هيفاء وهبي
محمد قدري
dostor.org/2153875

تصور الفنانة هيفاء وهبي مسلسلها الجديد «لعنة كارما» في قبرص لعدة أيام بصحبة الفنان فارس رحومة، ومن المقرر أن تعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

ويقدّم فارس دور ضحية لهيفاء وهبي، وتقع في غرامه ويتسبب في دخولها السجن لاحقا، ويعد العمل هو الأول له في الدراما المصرية، وقدّم قبل ذلك فيلمي المصير وليلة في القمر.

«رحومة» ممثل ومذيع نمساوي مصري، من مواليد «أشتاير مارك» ﻷب مصري وأم نمساوية، وشارك منذ الصغر في برامج اﻷطفال في التليفزيون النمساوي، وتخرج في معهد السينما بالنمسا، واختاره المخرج يوسف شاهين للمشاركة في بطولة فيلم «المصير» من خلال شخصية يوسف، كما شارك في بطولة فيلم «ليلة في القمر» مع خيري بشارة الذي يعيده للعمل في مصر مرة أخرى.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

فضيحة جامعة دمنهور.. أسرة الشعراوى تقاضى صاحب «الكتاب المسىء»

تفاصيل القبض على مقتحم كمين المنطقة الأثرية بالهرم

«كريستين حنا».. قصة أول مسيحية متخصصة فى الدراسات الإسلامية بالجامعات المصرية

ريال مدريد يطرح 17 ألف تذكرة لنهائى دورى الأبطال

الأكثر قراءة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

ألبومات الصور

محمد علاء يشعل ساقية الصاوي (صور)

حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط

الخطيب يشاهد تدريب الأهلى ويلتقى اللاعبين

بالصور.. حى بولاق الدكرور يكثف حملاته لإزالة الإشغالات

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كشكول

"بنات عين شمس" تكرم رموز الإعلام وتعرض إنجازات وتحديات العلوم الاجتماعية

تربية المنوفية تنظم ندوة "ثقافة الحوار وشباب الجامعات"

شيخ الأزهر يعلن الاستعداد لتوفير منح لطالبات إندونيسيا لدراسة اللغة العربية

رئيس جامعة بنها يستقبل لجنة الدراسات السياحية بالأعلى للجامعات

جامعة عين شمس: نسعى لتحويل مركز البحوث إلى معهد متخصص في دراسات الشرق الأوسط

الأمصار

مقتل شخصين في تحطم طائرة النقل العسكرية الأمريكية

بورصتا دبي وأبو ظبي تقودان أسهم الخليج للانخفاض اليوم الأربعاء

أرمينيا: الإعلان عن رئيس وزراء في 8 مايو

605 قتلى حصيلة الاشتباكات بين داعش والجيش السوري

سفير بريطانيا في ليبيا: ندعم الليبيين وندين حادث المفوضية

منوعات

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

معلومات منزلية: استخدمي الصوديوم في تنظيف الثلاجة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك