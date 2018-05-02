تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في ‏بورصة ‏لندن ‏اليوم الأربعاء.



وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.16 نقطة بنسبة 3.09% لتسجل 5.33 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.34 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 5.11 ‏دولار.‏



كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.01 نقطة بنسبة 0.36% لتسجل 2.82 دولار ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 3.08 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.80 دولار.



بينما استقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 25ر5 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 48ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عن 42ر5 دولار.



وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر عند 0.21 ‏دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.24 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.23 دولار.