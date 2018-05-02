فرنسا تعترض على تقليص موازنة الزراعة في مقترح المفوضية

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن ألا تقبل فرنسا بتقليص مخصصات الزراعة في المقترح، الذي قدمته المفوضية الأوروبية للفترة بين 2021 حتى 2027.



وذكرت الوزارة أن مثل هذا التخفيض "الجذري والكبير والأعمى، لا يمكن تصوره"، وأضافت أن فرنسا لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول تخفيض المدفوعات المباشرة إلى المزارعين.



وتقترح المفوضية تقليص الموارد المخصصة للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي بنسبة 5% في الفترة بين 2021 حتى 2027، وستنخفض المدفوعات المباشرة للمزارعين بنسبة 4%، وهو أقل مما يجري النقاش حوله في الوقت الراهن.



وتهدف المفوضية، من خلال هذا التقليص، إلى تحجيم الزيادة في إسهامات الدول الأعضاء في موازنة التكتل بعد خروج بريطانيا.



وحذرت فرنسا من أن هذه الخطوة تنطوي على "مخاطرة لا مثيل لها" بالنسبة لقدرة المؤسسات الزراعية على البقاء.



وقال وزير الزراعة الفرنسي، ستيفان ترافير، إنه سيعمل مع حكومة بلاده والرئيس إيمانويل ماكرون، بشكل كامل من أجل " الدفاع عن وضع موازنة مسؤولة".



تجدر الإشارة إلى أن فرنسا هي أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، وحسب مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، فإن قيمة إنتاج قطاع الزراعة الفرنسي وصل في 2016 إلى أكثر من 70 مليار يورو، فيما وصلت هذه القيمة بالنسبة لألمانيا التي تمثل أكبر اقتصاد في التكتل، إلى نحو 53 مليار يورو فقط.