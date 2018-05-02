القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 07:08 م

أحمد صيام ينتهي من تصوير دوره في «عوالم خفية»

أحمد صيام
أحمد صيام
أ ش أ
dostor.org/2153870

انتهى الفنان أحمد صيام، اليوم، من تصوير دوره بمسلسل «عوالم خفية» أمام الفنان عادل إمام، والمقرر عرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني 2018.

وقال صيام في تصريحات له، إنه انتهى من تصوير آخر مشاهد دوره بالمسلسل، مضيفا: "المخرج رامي إمام قرر مؤخرا تكثيف ساعات التصوير لتصل إلى 15 ساعة يوميا من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني".

ويجسد صيام شخصية باحث بمركز أكاديمي، ويتورط في قضية دخول أدوية مسرطنة، ويحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما، ليبدأ عادل إمام الذي يجسد شخصية صحفي في تتبع خيوط القضية، ويحاول أن يساعد صيام في قضيته.

«عوالم خفية» تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، مي سليم، بشرى، هبة مجدي، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدري، أنوشكا، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود.

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