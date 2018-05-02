مقتل 12 شخصًا في هجوم انتحاري على مفوضية الانتخابات بليبيا

قُتل إثنا عشر شخصا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.



وفجر انتحاري واحد على الأقل نفسه، ليقتحم عدد من المسلحين المبنى ويشعلون النيران فيه.



وأعلن تنظيم «داعش» مسئوليته عن الهجوم الذي قال إنه كان مزدوجا.



ونقلت وكالة رويترز عن خالد عمر، مدير مكتب إعلام المفوضية، قوله إن ثلاثة موظفين وأربعة حراس أمن قد قتلوا في الهجوم، بيد أن وزارة الصحة أجملت لاحقا عدد القتلى 12 شخصا.



وأضاف عمر أنه شاهد المهاجمين، بينهم انتحاريان، يقتحمون المبنى، وانتشرت أجزاء جسد الانتحاريين على الأرض بعد تفجير نفسيهما.



وأشار إلى أن قوات الأمن دخلت إلى المبنى واشتبكت مع المهاجمين.