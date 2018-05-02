القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
عالم
الأربعاء 02/مايو/2018 - 07:07 م

مقتل 12 شخصًا في هجوم انتحاري على مفوضية الانتخابات بليبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2153869

قُتل إثنا عشر شخصا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.

وفجر انتحاري واحد على الأقل نفسه، ليقتحم عدد من المسلحين المبنى ويشعلون النيران فيه.

وأعلن تنظيم «داعش» مسئوليته عن الهجوم الذي قال إنه كان مزدوجا.

ونقلت وكالة رويترز عن خالد عمر، مدير مكتب إعلام المفوضية، قوله إن ثلاثة موظفين وأربعة حراس أمن قد قتلوا في الهجوم، بيد أن وزارة الصحة أجملت لاحقا عدد القتلى 12 شخصا.

وأضاف عمر أنه شاهد المهاجمين، بينهم انتحاريان، يقتحمون المبنى، وانتشرت أجزاء جسد الانتحاريين على الأرض بعد تفجير نفسيهما.

وأشار إلى أن قوات الأمن دخلت إلى المبنى واشتبكت مع المهاجمين.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ يوم

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ يومين

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ 3 أيام

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ 3 أيام

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ 3 أيام

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

الآن

فضيحة جامعة دمنهور.. أسرة الشعراوى تقاضى صاحب «الكتاب المسىء»

تفاصيل القبض على مقتحم كمين المنطقة الأثرية بالهرم

«كريستين حنا».. قصة أول مسيحية متخصصة فى الدراسات الإسلامية بالجامعات المصرية

ريال مدريد يطرح 17 ألف تذكرة لنهائى دورى الأبطال

الأكثر قراءة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

ألبومات الصور

هيفاء وهبي في كواليس «لعنة كارما» (صور)

محمد علاء يشعل ساقية الصاوي (صور)

حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط

الخطيب يشاهد تدريب الأهلى ويلتقى اللاعبين

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كشكول

"بنات عين شمس" تكرم رموز الإعلام وتعرض إنجازات وتحديات العلوم الاجتماعية

تربية المنوفية تنظم ندوة "ثقافة الحوار وشباب الجامعات"

شيخ الأزهر يعلن الاستعداد لتوفير منح لطالبات إندونيسيا لدراسة اللغة العربية

رئيس جامعة بنها يستقبل لجنة الدراسات السياحية بالأعلى للجامعات

جامعة عين شمس: نسعى لتحويل مركز البحوث إلى معهد متخصص في دراسات الشرق الأوسط

الأمصار

مقتل شخصين في تحطم طائرة النقل العسكرية الأمريكية

بورصتا دبي وأبو ظبي تقودان أسهم الخليج للانخفاض اليوم الأربعاء

أرمينيا: الإعلان عن رئيس وزراء في 8 مايو

605 قتلى حصيلة الاشتباكات بين داعش والجيش السوري

سفير بريطانيا في ليبيا: ندعم الليبيين وندين حادث المفوضية

منوعات

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

معلومات منزلية: استخدمي الصوديوم في تنظيف الثلاجة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك