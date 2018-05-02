«ترامب» يختار محامي «كلينتون» مستشارًا قانونيًا للبيت الأبيض

قالت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعيين المحامي إيمت فلود كمستشار قانوني خاص له، بعد تقاعد المستشار الحالي تاي كوب.



ولدى "فلود" خبرة في مساعدة الرؤساء خلال محاكماتهم، حيث قدم الاستشارة القانونية للرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، خلال إجراءات مساءلته.



وقال موقع شبكة "إن بي سي" الأمريكي إنَّ فلود، قد مثل من قبل كلا من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، ونائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني.



ومن المفترض أنّ يقدم فلود الاستشارات للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بقضية التدخل الروسي لما له من خبرات في هذا المجال.