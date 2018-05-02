لواء دبابات أمريكية يصل إلى أوروبا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وصول لواء دبابات إلى أوروبا قادمة من تكساس، في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي.



وقال موقع "بولندا 24"، بهذا الخصوص: إن قطارا دخل الحدود الهولندية حاملا 90 دبابة من طراز "أبرامز"، و140 ناقلة جنود ومركبات برادلي و18 مدفعا ذاتي الدفع.



وأشار الموقع إلى أن القطار المحمل بالدبابات الأمريكية يتجه نحو بولندا.



ويجري حلف الأطلسي مناورات عسكرية على مقربة من الحدود الروسية، الهدف منها تعزيز الوجود العسكري للناتو في العديد من الدول الأوروبية.