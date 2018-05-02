عائشة بن أحمد تشوق جمهورها لـ«نسر الصعيد» (صور)

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، صورًا لشخصيتها في مسلسل «نسر الصعيد»، وتقدم خلاله البطولة النسائية أمام الفنان محمد رمضان.



ونشرت عائشة بن أحمد صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان وهي تبكي وكتبت عليها «يلي كنت في يوم شاريكم بعتكم وخسرت فيكم»، وعلّقت عليها «تفتكروا إيه الحكاية بين زين وليلي» وفي أحد الصور الأخرى التي نشرت مع بطل العمل محمد رمضان علقت عليها «انتظروا زين وليلى في رمضان».



وتقدّم عائشة بن أحمد البطولة النسائية أمام الفنان محمد رمضان في مسلسل «نسر الصعيد» بجانب وفاء عامر ودرة، ويشارك في بطولة المسلسل سيد رجب ومحمد عز وعايدة رياض وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج ياسر سامي ومن إنتاج شركة العدل.