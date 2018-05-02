5 وزراء على مائدة اجتماعات «خطة البرلمان» الأسبوع المقبل

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت أجندة مناقشات للموازنة الجديدة على مدار الأسبوعين المقبلين، للانتهاء من التقرير النهائي عن الموازنة وتسليمه إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.



وأوضح عيسى أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها لمناقشة الموازنة يوم السبت على مدار اجتماعين متتاليين بحضور وزيري المالية الدكتور عمرو الجارحي، والتخطيط الدكتورة هالة السعيد، لمناقشة البيان المالي والتحليلي للموازنة وعرض تقرير اللجنة حوله.



وأشار إلى أن اللجنة استلمت بعض التقارير الخاصة بالموازنة من اللجان الفرعية، ومن المقرر مناقشة توصيات تلك التقارير في حضور الوزراء المعنيين، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا أيضًا مهما مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، لمناقشة مخصصات القطاع ومطالبه في الموازنة، وفق موازنة البرامج والأداء، إلى جانب البحث عن آلية لتوفير اعتمادات إضافية لتمويل مشروع قانون التأمين الصحي.



وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن وزير التربية والتعليم، من المقرر له أن يحضر اجتماع اللجنة يوم الأحد، لمناقشة الموازنة المخصص له، وشرح برنامجه الجديد لتطوير التعليم وفق موازنة البرامج والأداء، منوهًا أن اللجنة ستبحث زيادة موازنة التعليم في ظل الحاجة إلى ذلك، ولكن حال عرض الوزير برنامج متكامل، مع الأخذ في الاعتبار تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان عن الموازنة.



ولفت إلى أنه من المقرر أيضًا حضور ممثلين عن وزارة النقل يوم الثلاثاء المقبل، في حضور ممثلين عن المالية، لمناقشة موقف الوزارة من الموازنة، واحتمالية إعادة توزيع بعض المخصصات بهدف تحسين الخدمة وتطوير القطاع.



وأكد أن اللجنة ستنهي جلسات الاجتماع مع جميع الوزارات في موعد أقصى الأحد بعد المقبل، على أن تنتهي من تقريرها بشأن الموازنة نهاية الأسبوع بعد المقبل، لترفعه إلى هيئة مكتب المجلس ومناقشته في جلسة عامة قبل يونيو.