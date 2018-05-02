القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 06:53 م

الجيش السوري يحبط تهريب أسلحة إسرائيلية لإرهابيين في ريف حمص

الجيش السوري يحبط
أ ش أ
dostor.org/2153859

ضبطت وحدة من الجيش السوري، اليوم، كميات كبيرة من الذخائر المتنوعة والأسلحة والأدوية الإسرائيلية الصنع كانت في طريقها إلى المجموعات الإرهابية بريف حمص الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه في إطار عمليات الجيش السوري لقطع خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية وبناء على معلومات استخباراتية، نفذت إحدى الدوريات كمينا على أحد المحاور المحتملة لتحرك الإرهابيين عبر البادية انطلاقا من المنطقة الجنوبية تم خلاله ضبط شحنة كبيرة من الذخائر المتنوعة والأسلحة والأدوية الإسرائيلية الصنع كانت متجهة إلى المجموعات الإرهابية بريف حمص.

وأوضحت الوكالة أنه من بين الأسلحة قواذف متنوعة، إلى جانب عدد كبير من القذائف مختلفة العيار ومئات من صناديق الذخيرة للرشاشات المتوسطة والبنادق الحربية وأدوية متنوعة إسرائيلية الصنع.

وفي السياق، عثرت عناصر الهندسة السورية، خلال عمليات تمشيط المناطق المحررة في الغوطة الشرقية من التنظيمات الإرهابية، على مركز إعلامي تابع لقناة "الجزيرة" القطرية، كما ضبطت أجهزة بث فضائي وتجهيزات فنية متكاملة وكاميرات فيديو وفوتوغراف وحواسيب وكميات كبيرة من الأشرطة والسيرفرات والطابعات.

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