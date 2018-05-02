القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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03:54 ص

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الأربعاء 02/مايو/2018 - 06:53 م

«محلية النواب»: اللجنة لا توافق على الموازنة دون مناقشة

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني
كريمة أبو زيد
dostor.org/2153858

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنها من قبل الحكومة، مشددا أن اللجنة وهي تناقش موازنات المحافظات لا توافق عليها دون مناقشة ولكن تناقش وتصدر توصيات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد مساء اليوم، خلال مناقشة مشروع موازنة محافظة الإسكندرية للعام المالي 2018 2019، ردا على كلمة النائية إلهام المنشاوي نائبة الإسكندرية، التي قالت إن هناك أمور أخرى يجب الاهتمام بها لحل مشاكل الناس وتلبية احتياجاتهم.

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