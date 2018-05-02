ارتفاع عدد المفقودين في حريق مبنى سكني بالبرازيل

ذكرت دائرة الإطفاء بوسط ساو باولو، اليوم، أنها تبحث عن 44 مفقودا بعد انهيار مبنى سكني شاهق في وسط مدينة ساو باولو البرازيلية.



كانت النيران مندلعة في المبنى المؤلف من 24 طابقا عندما انهار فجأة، مما غطى المنطقة بالسنة اللهب والدخان الأسود.



وتم نقل 428 شخصا إلى ملاجئ الطوارئ بعد إجلاء خمسة مبان قريبة، وفقا لما ذكرته إدارة المدينة اليوم الأربعاء.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المبنى تقطنه مجموعة من واضعي اليد، ولم يتم تأكيد سقوط أي ضحايا حتى الآن.



وأفادت بوابة "جي 1" الإخبارية بتوقف جهود الإنقاذ مؤقتًا اليوم؛ بسبب اتصال الحطام الناجم عن انهيار المبنى بتيار كهربائي.