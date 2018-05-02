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الأربعاء 02/مايو/2018 - 06:53 م

أحمد عبدالله محمود حققت حلمي بالتمثيل مع الزعيم (صور)

الفنان أحمد عبدالله
الفنان أحمد عبدالله محمود
أمير محمد خالد
dostor.org/2153856

نشر الفنان أحمد عبدالله محمود عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» صورًا تجمعه بالزعيم عادل إمام من كواليس تصوير مسلسل «عوالم خفية» والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وعلق أحمد على الصور: «النهاردة حققت حلم من أحلامي الوقوف أمام الزعيم عادل إمام».

وأضاف: «لما كنت عيل صغير بروح مع أبويا التصوير كنت بتخيل نفسي بمثل معاهم الحمد لله ومستمرين في تحقيق الحلم بعونك يارب».

يذكر أن عوالم خفية من بطولة عادل إمام، ويشارك معه مجموعة كبير من الفنانين على رأسهم بشرى وهبة مجدي وفتحي عبدالوهاب ورانيا فريد شوقي ومن إخراج وإنتاج رامي أمام.

أحمد عبدالله محمود حققت حلمي بالتمثيل مع الزعيم (صور)
أحمد عبدالله محمود حققت حلمي بالتمثيل مع الزعيم (صور)
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