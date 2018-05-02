«شكري» يشارك باحتفالية الأهرام.. اليوم

نظمت مجلة السياسة الدولية بمؤسسة الأهرام، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة إصدار ملحق توثيقي لعضوية مصر بمجلس الأمن بعنوان "عامان من عضوية مصر بمجلس الأمن ٢٠١٦-٢٠١٧.. استقلالية القرار ومسئولية الدور"، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية.



وحضر الاحتفالية لفيف من المسئولين ورجال الدولة والسفراء والمفكرين، منهم الأستاذ كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، وعلي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورؤساء تحرير الصحف وكبار الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات.