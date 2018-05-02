على ماهر: استعنت بـ«محمد صلاح» لإخراج الأهلى من الكأس



- المدير الفنى للأسيوطى قال إنه لن يتنازل عن حلم قيادة المنتخب والقلعة الحمراء

فرض على ماهر، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الأسيوطى اسمه على الساحة الكروية هذا الموسم، بعد النتائج الجيدة التى حققها مع الفريق الصعيدى، فى ثانى صعود له للممتاز، والوصول به إلى المركز التاسع فى الترتيب، ليبقى مع الكبار الموسم المقبل. وصعد نجم «ماهر» بقوة مؤخرا عندما أقصى الأهلى، ناديه القديم، وبطل الدورى، من بطولة كأس مصر التى يحمل نسختها الأخيرة، من الدور ربع النهائى، ليصعد بفريقه إلى نصف النهائى لأول مرة فى تاريخه. «الدستور» حاورت على ماهر للحديث عن تجربته مع الأسيوطى ورحلته المقبلة مع سموحه، وطموحاته فى الكأس، وهل توقع إقصاء الأهلى، وغيرها من الملفات.



■ كيف ترى الفوز على الأهلى وإخراجه من كأس مصر؟

- إقصاء الأهلى، وهو أقوى فريق فى إفريقيا، إنجاز تاريخى لا يتكرر كثيرا، لذلك من الطبيعى أن يكون طموحنا بعد ذلك هو الفوز بالكأس.

■ هل كنت تتوقع تحقيق المفاجأة والفوز على بطل الدورى؟

- لا طبعا، خصوصا أن مواجهة الأهلى بعد خسارته أمام الزمالك ضاعفت من صعوبة مهمتنا، لأنه من الصعب أن يخسر مباراتين متتاليتين، ولكنى أحفظ لاعبى الأهلى من خلال تجربتى كمدرب مع جاريدو والكابتن فتحى مبروك.

نبهت على لاعبى الأسيوطى ضرورة التركيز طوال المباراة، لأن أمنية الأهلى دائما أن يخطئ المنافس مرة واحدة ليستغلها وسط اندفاعه الهجومى ليسجل هدفا.

■ كيف جهزت لاعبى الأسيوطى نفسيًا لمواجهة الأهلى الجريح بعد القمة؟

- جلست معهم فى الفندق قبل الذهاب إلى الاستاد، وقلت لهم: «انظروا لمحمد صلاح وما أداه فى مسيرته وأين كان وأين وصل الآن فى العالم»، وهو ما جعل اللاعبين يتعاهدون على تقديم أفضل ما لديهم أمام بطل الدورى وتحقق الحلم بأن نكون فريقا صاعدا ونصل لنصف نهائى الكأس.

■ ما تقييمك لتجربتك مع الأسيوطى قبل رحيلك إلى سموحة؟

- سعيد بالتجربة، لأن الأسيوطى يملك إدارة احترافية تعلم واجباتها وتدعم الفريق بشكل محترم.

■ لماذا لم تستمر لموسم آخر مع الأسيوطى بعد نجاحك فى إبقائه بالدورى؟

- أنا مدرب لديه طموح كبير أسعى لتحقيقه فى مكان أكبر لإثبات قدراتى التدريبية، وما حدث مع الأسيوطى ليس طفرة مؤقتة بل لأنى املك القدرة على المنافسة مع الكبار طالما أن هناك إمكانيات. وأعتقد أن سموحة يمتلك الإمكانيات الإدارية والمالية التى تساعدنى على تحقيق أهدافى بالتواجد وسط الكبار فى المربع الذهبى.

■ لكن ألا تخشى فى سموحة تغيير الإدارة للأجهزة الفنية باستمرار؟

- المهندس فرج عامر، رئيس النادى، يعلم مدى إخلاصى فى عملى، واتفقنا على ضرورة بناء فريق قوى يعيد سموحة للمنافسة مقابل الدعم والمساندة، وأن الإبقاء على المدرب لتحقيق اهدافه وخطته يأتى بثماره فى النهاية.

■ هل هناك شرط جزائى فى عقدك مع الفريق السكندرى؟

- بالفعل اتفقت مع المهندس فرج عامر على وضع شرط جزائى كبير لأننى أرغب فى تأمين نفسى من شبح الإقالة، خصوصا فى ظل سياسة تغيير المدربين الدائم عند تراجع نتائج الفريق.

■ وهل توافق على العودة للأهلى فى منصب المدرب العام؟

- أنا تحت أمر الأهلى فى أى شىء، لكنى حاليا أخذت فرصة الرجل الأول ومن الصعب التنازل عنها، وأتمنى ويشرفنى أن أكون مديرا فنيا للأهلى، وهذا حلم أسعى إليه منذ حصولى على دورات تدريبية بعد الاعتزال، وصعب جدا أن أقبل منصب المدرب العام إلا مع مدرب أجنبى عالمى يفيدنى ويكون إضافة لمسيرتى.

■ فى رأيك.. ما أسباب تراجع مستوى ونتائج الأهلى مؤخرًا؟

- غياب لاعبين مؤثرين بجانب أن حسم الدورى مبكرا أعطى اللاعبين ثقة زائدة فى الفوز بالمباريات فى اى وقت.

■ يبدو أنك من المقتنعين بأن الأهلى تأثر برحيل عبدالله السعيد؟

- بالتأكيد، عبدالله أفضل لاعب فى مصر خلال آخر موسمين، وكان له دور فى انتصارات الأهلى، والفريق تأثر برحيله طبعا، لأنه ليس لديه البديل الجاهز حاليا لتعويضه، لكن الأهلى عموما لا يقف على لاعب وسيعود سريعًا.

■ كيف ترى فرصة المنتخب الوطنى فى كأس العالم؟

- منتخب مصر قادر على تحقيق مفاجأة بالمونديال، لأن لدينا جيلا رائعا ومدربا مخضرما ونجما عالميا مثل محمد صلاح يستطيع صناعة الفارق مع زملائه اللاعبين.

■ أخيرا.. ما طموحاتك فى الفترة المقبلة؟

- طموحاتى بلا حدود، وأبحث عن كل ما هو جديد، وقد تعاقدت مع ٣ مواقع عالمية مقابل ٥٠٠ دولار شهريًا لمعرفة آخر أفكار كرة القدم بما يساعدنى على تطوير نفسى. وبالطبع أحلم مستقبلًا بقيادة منتخب مصر أو النادى الأهلى، وهو حلم مشروع لن أتراجع عن تحقيقه.