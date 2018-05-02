خبير طاقة: مصر تتجه لتصدير الغاز والكهرباء إلى أوروبا قريبًا

قال خبير الطاقة عمرو القطامي، رئيس جمعية شباب مستثمرى الطاقة إن أسبوع إحياء الجذور للجاليات المصرية اليونانية القبرصية رسالة محبة وتأخي ومزيد من التقارب بين الشعوب الثلاثة المصرية والقبرصية واليونانية



وأضاف القطامي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعرف جيدًا قيمة قبرص واليونان بالنسبة لمصر وأنهما يمثلان أهمية استراتيجية كبرى للمصالح المصرية فى منطقة البحر اللأبيض المتوسط وأن الترابط الاقتصادى والتجارى معهما يصب فى مصلحة الجميع



وشدد أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية فى مصر عام 2014 وضع نصب عينينه على منطقة البحر المتوسط وقام بترسيم الحدود البحرية مع اليونان وكان نتيجة هذا حقل "ظهر" الذى يعد الاكتشاف الأضخم فى منطقة البحر المتوسط ويبلغ احتياطى الغاز داخله 30 تريلون قدم مكعب



أشار رئيس جمعية مستثمرى الطاقة إلى أن مصر تتجه إلى القارة الأوروبية عبر قبرص واليونان وذلك في اتجاهين وهما الغاز الطبيعي والربط الكهربي.حيث سيكون هناك فائض مع نهاية عام 2019 وهذا الفائض يسمح بمد خط أنابيب تربط الشبكة المصرية بخطوط قبرص واليونان إلى القارة الأوروبية.



وأوضح خبير الطاقة أن هناك كابل بحري طوله حوالي 1700 كيلو متر مربع يربط مصر بقبرص واليونان المتصلان بالفعل بالشبكة الأوروبيةلافتًا إلى أن هذه الوصلة ستربط مصر بالشبكة الأوروبية.



ولفت رئيس جمعية شباب مستثمرى الطاقة إلى أن مصر تتجه إلى تصدير الغاز والكهرباء لأوروبا في القريب العاجل، مضيفًا: "مصر ستصبح منطقة محورية للربط بين 3 قارات كهربائيًا".