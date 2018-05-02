مقتل عناصر من داعش واعتقال آخرين فى الأنبار بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، عن مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" واعتقال آخرين فى مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.



وقالت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)- أن "القوات التابعة لقيادة عمليات الأنبار وبالتعاون مع طيران القوة الجوية، تمكنت من تدمير ملجأين محصنين لعصابات داعش الإرهابية وقتل من فيهما، جنوبى قضاء الرطبة أقصى غرب الأنبار".



وأضافت الوزارة أن قوات الفرقة العاشرة فى الأنبار، دمرت نفقًا بطول 20 مترًا تحت الطريق المؤدي إلى الجسر الفلسطيني بمدينة الرمادي، وعثرت على 38 عبوة ناسفة، في البوعساف والبوزعيان ومناطق أخرى من المحافظة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من عناصر داعش المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية، في عمليات أمنية متفرقة.