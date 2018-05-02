القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 05:32 م

مصادرة 721 طنًا من الكوكايين قبل وصولها إلى إسبانيا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
نورهان شوقي
dostor.org/2153749

ذكرت السلطات في بنما، اليوم الأربعاء، العثور على 721 عبوة مخدر على متن سفينة متجهة من ميناء بوينافينتورا الكولومبي فى طريقها إلى إسبانيا.

وأشار روبرتو أرميجو، مفوض الخدمة القومية الجوية، إلى أن مخدر الكوكايين والذي عثر عليه على متن السفينة تمت تخبئتها داخل محركات السفينة حيث رست السفينة فى ميناء بالبوا فى بنما.

ولم تؤكد السلطات البنمية حتى الآن ما إذا كان هناك أي اعتقال لهذه القضية إلا أن البيانات الصادرة عن وزير الأمن العام ألكسيس بيتانكورت قد أكدت مصادرة ما لا يقل 721 طن من المخدر وهو رقم قياسي لم تتمكن الشرطة من مصادرته سابقًا.

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