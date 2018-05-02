القوات المسلحة تفتتح ٢٠ منفذا في كفر الشيخ استعدادا لرمضان

أقام جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ٢٠ منفذا في مدن محافظة كفر الشيخ بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة جهزت المنافذ بالثلاجات وكافة مستلزمات التشغيل فيما قام جهاز الخدمة الوطنية بتزويدها بالمنتجات اللازمة من لحوم وأسماك مزرعة بركة غليون والسلع الأخري مثل الزيوت والسمن والصلصة وكل مستلزمات شهر رمضان.



وأكد المحافظ، أنه تم الاتفاق على عرض هذه السلع بتخفيض ٢٠% عن القطاع الخاص تيسيرا على المواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم قبل شهر رمضان المبارك.