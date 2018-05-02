قناة السويس تستقبل وفدا من هيئات الموانئ الإفريقية

استقبلت هيئة قناة السويس، وفدا يمثل هيئات الموانئ في 17 دولة إفريقية يرافقهم الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والسفيرة نجلاء نجيب مستشارة وزارة الخارجية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



وشاهد أعضاء الوفد خلال زيارتهم، اليوم الأربعاء، عرضا تقديميا عن تاريخ حفر قناة السويس ومراحل تطور القناة خلال العقود الماضية والتي تجسد الإراداة المصرية الصلبة في حفر شريانٍ للخير لمصر والعالم أجمع تخلل ذلك شرحا لمشروع قناة السويس الجديدة وفوائدها المتعددة من تقليل زمن الانتظار للسفن العابرة وزيادة أعداد السفن المحتملة فضلًا عن استيعاب أعداد وحمولات السفن المتوقع جذبها من خلال مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.



واستمع الحضور لشرح تفصيلي عن الفرص الاستثمارية الجذابة التي يوفرها مشروع التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والذي يتضمن تطوير عدد من المواني وإنشاء صناعات متنوعة كالبتروكيماويات والأثاث وصناعة تجميع السيارات وبناء وإصلاح السفن والحاويات والزجاج وغيرها من المشروعات الحيوية التي تساهم فى توفير فرص العمل للشباب وجلب عملة صعبة للاقتصاد المصري.