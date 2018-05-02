القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 05:25 م

ميركل: يجب إعفاء أوروبا من الرسوم الجمركية الأمريكية

ميركل
ميركل
وكالات
dostor.org/2153743

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إن أوروبا يجب أن تحصل على إعفاء طويل الأجل من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات المعادن.

وأبلغت ميركل مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بليجرينى فى برلين: «بالطبع، نحن نعتقد أن من المهم أن تكون هناك إعفاءات (من الرسوم الأمريكية) ليس فقط لفترة زمنية محدودة».

وسئلت المستشارة الألمانية عما إذا كان هناك خلاف بين ألمانيا وفرنسا حول كيفية الرد على التهديد التجارى الأمريكى فقالت: "حتى الآن لدينا موقف متحد جدًا، وتحديدًا فإننا نعتبر مطالب الرسوم الجمركية هذه غير مبررة وإننا نريد إعفاء طويل الأجل".

وأضافت أن المحادثات بين وزراء التجارة الأوروبيين ستستمر من أجل تزويد مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالستروم بتفويض واضح لمفاوضاتها مع الإدارة الأمريكية.

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