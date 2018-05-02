تكريم 32 عامل نظافة بمناسبة عيد العمال بالوادي الجديد

كرم محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، 32 عامل نظافة وخدمات معاونة بالمحافظة منهم 19 بالقطاع الحكومي و13 من العاملين بالقطاع الخاص تقديرًا لجهودهم في العمل بمختلف القطاعات.



كما كرم المحافظ خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بمناسبة عيد العمال عددا من المسئولين عن المصانع التي توفر فرص عمل للشباب بالمحافظة.



وهنا المحافظ جميع العمال بمناسبة عيدهم وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعطاء في الفترة المقبلة، قائلا إن هذا التكريم يأتي في إطار تحفيز المتميزين من العاملين في جميع القطاعات وتشجيعهم على مزيد من العمل والجهد، وطالب الجميع بتأدية دورهم بكفاءة والتحلي بأمانه المسئولية لخدمة الصالح العام.



وأضاف أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية في كافة المجالات لأبناء المحافظة لتأهيلهم للدخول لسوق العمل بقوة، معربا عن تقديره لعمال النظافة ولدورهم الرئيسي في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق، مؤكدا أنهم الركيزة الأساسية في مختلف القطاعات بكافة مناطق الوادي الجديد.

