القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 05:21 م

سلطنة عمان تحصل على جوائز عالمية في التصوير الضوئي

مركز السلطان قابوس
مركز السلطان قابوس العالي للثقافة
أ ش أ
dostor.org/2153735

حصلت سلطنة عمان، ممثلة في الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني وللمرة الرابعة على كأسي العالم في مجال التصوير الضوئي (تحت سن16 عاما و21 عاما) في بينالي الفياب للشباب التاسع والثلاثين، الذي أقيم بدولة بلغاريا وينظمه الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (الفياب).

وأسفرت نتائج المسابقة عن حصول السلطنة على (459) نقطة مستحقة بذلك كأس العالم في الفئة تحت 16 عاما متقدمة على سلوفينيا التي حصلت على الميدالية الذهبية بـ(439) نقطة وصربيا التي نالت الميدالية الفضية بـ(434) نقطة وروسيا التي حصلت على الميدالية البرونزية بـ(421) نقطة.

كما حصلت السلطنة على (437) نقطة في تقييم لجنة التحكيم على كأس العالم لفئة تحت سن 21 عاما متقدمة على النرويج التي حصلت على الميدالية الذهبية بـ(427) نقطة وبلغاريا التي حصلت على الميدالية الفضية بـ(413) نقطة وقبرص التي حصلت على الميدالية البرونزية بـ(412) نقطة.

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