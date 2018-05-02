الرئيس اليمني يتسلم دعوة للمشاركة في ندوة الأمم المتحدة للتغير المناخي

تسلم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعوة من نظيره البولندي إنجي دودا للحضور والمشاركة في ندوة الأمم المتحدة للتغير المناخي (cop24) والتي ستعقد في مدينة (كاثوفيسا) بجمهورية بولندا بداية ديسمبر القادم.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الرئيس اليمني عبر خلال استقباله سفير جمهورية بولندا لدى العاصمة السعودية الرياض ستاتسلاف بوري عن سروره بهذه الدعوة..مؤكدا دور اليمن الداعم والمساند لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تنفيذ بنود اتفاقية باريس من أجل إيقاف التغيير المناخي لمصلحة شعوب العالم أجمع.



وأشاد منصور بالعلاقات اليمنية-البولندية المتينة وما تشهده من تطور ونماء في مختلف الصعد، مؤكدا أهمية تعزيزها وتفعيلها لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه، عبر السفير البولندي عن سروره بهذا اللقاء الذي يؤكد على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى دعم بولندا لليمن وقيادتها الشرعية في مختلف المواقف والمحافل الدولية، مؤكدًا التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين بما يخدم علاقات الشعبين وتطلعاتهم المستقبلية.