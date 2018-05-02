دراسة: نصف أطفال المكسيك «فقراء»

كشفت دراسة صادرة عن المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية (CONEVAL)، اليوم الأربعاء، عن الوضع المزري الذي يعيشه الأطفال فى المكسيك حيث يعاني أكثر من نصف الأطفال والمراهقين فى هذا البلد من انخفاض مستوى المعيشة يصل إلى حد الفقر.



وشجبت المنظمة لنتائج التقرير الصادمة، مؤكدة إن حالة الفقر التى يعيش بها الأطفال المكسيكيون ليس له تأثير على حياتهم الحالية فحسب، بل أيضا على مستقبلهم خاصة وأن الحكومة الاتحادية لم تفعل شيئا لحل المشكلة.



وأفادت الدراسة أنه ولسوء الحظ أن مجتمعات السكان الأصليين فى بلاد أمريكا اللاتينية يعانون من وضع أسوأ من ذلك حيث يوجد أكثر من 70٪ من أطفال تلك المجتمعات يعيشون فى فقر شديد، نصفهم تقريبا من القصر، وبعبارة أخرى، 8 من أصل كل 10 أطفال من السكان الأصليين والمراهقين يعيشون في فقر.



ووفقا لما ذكره تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة أن تلك المجتمعات الأصلية لا تملك الموارد الكافية لضمان التنمية الاجتماعية لأطفالهم.