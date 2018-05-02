ميركل: ينبغي عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران لكنها طالبت بتوسيع إطار عمل المفاوضات المرتبط به.



وقالت المستشارة الألمانية إنه ينبغي مناقشة برنامج إيران الصاروخي ونفوذها السياسي في سوريا مضيفة أن هذا موقف الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي.



وأضافت: "سوف نواصل دفوعنا وبالتحديد الحفاظ على الاتفاق النووي علاوة على توسيع إطار العمل التفاوضي".



وقالت المستشارة الألمانية إن من المهم أن تسارع إسرائيل بإحالة ما لديها من معلومات عن إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف يوم الاثنين عما قال إنها أدلة عن برنامج إيراني سري للأسلحة النووية في تطور قد يشجع الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.