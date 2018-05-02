مصادر بالخارجية التركية: أردوغان لا يخطط لحملة انتخابية في ألمانيا

أعلنت مصادر بوزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يخطط لتنظيم حملة انتخابية في ألمانيا قبل الانتخابات التركية المقرر إجراؤها يوم 24 يونيو القادم.



وذكرت المصادر اليوم في أنقرة أن ذلك يسري أيضا بالنسبة لأعضاء مجلس الوزراء التركي، موضحة: "ليس مخططا أن يتم إلقاء أية خطابات للمواطنين الأتراك في ألمانيا خلال الحملة الانتخابية".



وأشارت إلى أن وزير الخارجية التركي مولوود جاويش أوغلو لا يعتزم توجيه خطاب للحملة الانتخابية للأتراك في ألمانيا خلال زيارته المنتظرة في نهاية شهر مايو الجاري عند المشاركة في الفعالية التذكارية في مدينة زولينجن الألمانية بمناسبة مرور 25 عاما على حادث الحرق المتعمد

لعائلة من أصول تركية هناك.



يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا في 24 يونيو القادم، أي بعد أربعة أسابيع من احتفالية إحياء ذكرى ضحايا حادث زولينجن.



جدير بالذكر أن هناك نحو 4ر1 مليون تركي يحق لهم الانتخاب يعيشون حاليا في ألمانيا، وسوف يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم في ألمانيا في السابع من شهر يونيو القادم.



وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد حظرت في شهر يونيو الماضي، ظهور أي مسئولين أجانب في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر، قبل إجراء انتخابات أو تصويت في بلادهم.



جاء ذلك على خلفية خلاف مرير بين البلدين بشأن فعاليات انتخابية ترويجية كان مخططا لها قبل الاستفتاء على التعديل الدستوري في تركيا في أبريل عام.2017



وأضافت مصادر وزارة الخارجية التركية اليوم، أنه وفقا للمعلومات الحالية، فإنه من المقرر أن يكون الخطاب الانتخابي الوحيد لأردوغان في أوروبا في البوسنة.



وأشارت إلى أنه من المقرر أن يأتي أتراك من دول أوروبية أخرى لحضور هذه الفعالية.



وكان أردوغان أعلن قبل أسبوعين تقريبا تنظيم حملة انتخابية في دولة أوروبية.

