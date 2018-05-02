دليل إرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر

وزّع قطاع الشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، الدليل الاسترشادي، الذي أصدرته اللجنة الوطنية – لحماية العمالة المصرية بالخارج من صور الاتجار بالبشر والتعريف بهذه الجريمة، وذلك من خلال البعثات المصرية الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.



يأتي ذلك في إطار تطوير وتعزيز دور وزارة الخارجية في مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر، ويعتبر التعريف بالإطار القانوني الدولي لحماية المصريين العاملين بالخارج، وكذا التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من أهم ما يتضمنه الدليل الاسترشادي، إلى جانب الإشارة إلى الدور المنوط به كل من وزارة الخارجية من خلال القطاع القنصلي ووحدة شئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وذلك في مجال حماية العمالة المصرية بالخارج.



وتهدف وزارة الخارجية إلى توفير الآليات والمعلومات المناسبة للتعريف بهذه الجريمة وأشكالها، وبناء قدرات الدبلوماسيين في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية لمواجهة كافة المشكلات المتعلقة بهذه القضية، والتي قد يواجهونها أثناء القيام بعملهم في الخارج، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية في الوقت الراهن لقضية منع ومكافحة الاتجار بالبشر.