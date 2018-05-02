ليفربول يصدر تعليمات لحماية سلامة جماهيره قبيل مباراة روما

أصدر نادى ليفربول، تعليمات لمشجعيه فى مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتى يستضيفها مساء اليوم الأربعاء، ملعب الأوليمبيكو.



وطلب ليفربول -فى بيان صادر اليوم- من جماهيره عدم السير إلى أو من الاستاد الأوليمبي فى العاصمة الإيطالية تحت أي ظرف من الظروف.



كما دعا النادى جماهيره بالتنقل عن طريق حافلات وفقًا لأماكن محددة للتوقف حتى يصل إلى ملعب روما، وعدم السفر بشكل فردى أو ارتداء ألوان النادي أو الإمساك بشعاراته فى الأماكن التذكارية في روما.



وكان محيط ملعب أنفيلد قد شهد اشتباكات بين المشجعين الأسبوع الماضى، وهو ما أسفر عن إصابة مشجع لفريق ليفربول ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.



وفاز ليفربول 5-2 فى لقاء الذهاب ويحلم بالوصول إلى النهائى لأول مرة منذ 2007.