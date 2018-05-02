بالصور.. التنيمة المحلية تواصل إزالة العقارات المخالفة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، حملاتها لإزالة تعديات المباني المخالفة والمقامة بدون ترخيص بجزيرة دار السلام والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008.



ونفذت الأجهزة عدد كبير من العقارات، بالاستعانة بأعداد كبيرة من العمال التابعين لحى دار السلام والمحافظة وعدد من المعدات للمشاركة فى عمليات الإزالة.



وكانت وزارة التنمية المحلية نفذت عدد من قرارات الإزالة ضد العديد من المخالفات من مختلف قطاعات محافظة القاهرة، والصادر لها قرارات إزالة لم تنفذ بعد.