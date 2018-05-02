القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 05:12 م

بالصور.. التنيمة المحلية تواصل إزالة العقارات المخالفة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2153723

تواصل أجهزة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، حملاتها لإزالة تعديات المباني المخالفة والمقامة بدون ترخيص بجزيرة دار السلام والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008.

ونفذت الأجهزة عدد كبير من العقارات، بالاستعانة بأعداد كبيرة من العمال التابعين لحى دار السلام والمحافظة وعدد من المعدات للمشاركة فى عمليات الإزالة.

وكانت وزارة التنمية المحلية نفذت عدد من قرارات الإزالة ضد العديد من المخالفات من مختلف قطاعات محافظة القاهرة، والصادر لها قرارات إزالة لم تنفذ بعد.

بالصور.. التنيمة المحلية تواصل إزالة العقارات المخالفة
بالصور.. التنيمة المحلية تواصل إزالة العقارات المخالفة
بالصور.. التنيمة المحلية تواصل إزالة العقارات المخالفة
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