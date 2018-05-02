الجيش التركي يعلن قتل عنصرين من «العمال الكردستاني» شمال العراق

أعلن الجيش التركي اليوم الأربعاء، قتل مسلحين اثنين من منظمة حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شنها في شمال العراق.



وقالت رئاسة الأركان العامة التركية في بيان لها، إن طائرات تركية أغارت على منطقة (أفشين - باسيان) شمال العراق ما أسفر عن قتل شخصين من حزب العمال وتدمير ملاجئ ومخابئ له.



يذكر أن قوات الأمن والجيش التركي دأبت على استهداف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصرها في جنوب تركيا وجنوبها الشرقي وفي شمال العراق ردًا على هجمات تنفذها داخل تركيا بين الحين والآخر.