«الخارجية» تؤكد أهمية تكثيف الجهود لاستئناف مفاوضات القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أهمية أن يكثّف المجتمع الدولي من جهوده، لاسيّما الولايات المتحدة؛ للمساعدة فى بناء الثقة وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات، بهدف التوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس مقررات الشرعية الدولية.



شدد شكري في هذا الإطار، على أنه من الضروري أن يستوعب الجميع قدر المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني حاليًا نتيجة غياب الأمل بشأن الحل النهائي لقضيته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن الضغوط الاقتصادية والأمنية والحياتية الكبيرة التي يمر بها المواطن الفلسطيني، التي تحتّم أن تتكاتف الجهود من أجل إيجاد مخرج ملائم من حالة الجمود الحالية في عملية السلام.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأربعاء، وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، والذي يُعدّ أحد مراكز البحث المهمة في واشنطن، حيث ضم مجلسه الاستشاري منذ إنشائه، أعضاء سابقين بمجلس الشيوخ، فضلًا عن مسئولين سابقين بالإدارات الأمريكية المتعاقبة، وأبرزهم مستشار الأمن القومي الحالي جون بولتون ونائب الرئيس الأمريكي الأسبق "ديك تشيني".



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري حرص على إحاطة وفد المعهد بتطورات الأوضاع في مصر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، متناولًا مختلف جوانب برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة المصرية، والجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، وما يقوم به الجيش المصري من جهود وما يقدمه من تضحيات في إطار العملية الشاملة "سيناء 2018".



كما شهد اللقاء نقاشًا مطوّلًا حول العلاقات المصرية الأمريكية وخصوصيتها، حيث أكد شكري لأعضاء الوفد أهمية استثمار جميع الدوائر الأمريكية من أجل تنشيط وتعزيز العلاقات الأمريكية مع مصر في مجالاتها المختلفة، إضافة إلى أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، لاسيّما في ظل ما تواجهه مصر والمنطقة من مخاطر وتهديدات متزايدة تؤثر على مصالح جميع الأطراف.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية استعرض الرؤية المصرية لسبل معالجة الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة السورية واليمنية والليبية وجهود مكافحة الإرهاب.



وقال أبوزيد: إن وزير الخارجية حرص على تقديم إجابات وافية للوفد الأمريكي لاستفساراتهم بشأن عدد كبير من الموضوعات، حيث استعرض رؤية مصر تجاه العلاقات مع إفريقيا، وموضوع سد النهضة، وعلاقات الدول العربية مع دول الجوار.



وأعرب أعضاء المعهد فى نهاية اللقاء عن تقديرهم الكبير لدور مصر المهم في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.



