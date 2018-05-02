اشتباكات بين القوات الأمريكية والبيشمركة مع إرهابيين بديالى

أفاد أحد ضباط قوات البيشمركة في ناحية نورجل، بقضاء كفري بمحافظة ديالي العراقية، اليوم الأربعاء، بأن قوة أمريكية وبيشمركة اشتبكت مع عناصر إرهابية على طريق كفري الطوز.



ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية عن الضابط محمد جوري، أن قوة مشتركة أميركية وبيشمركة وأثناء قيامها بمهام أمنية على طريق كفري طوز خورماتو وهي منطقة تنشط فيها جماعات إرهابية من تنظيم الدولة الإرهابي «داعش» وما تسمى بالرايات البيض، وقعت القوة بكمين لجماعات مسلحة واشتبكت معها.



وأضاف أن القوة دخلت إلى قرية قوريجاي جنوب شرق قضاء طوز على طريق كفري، وبعد ساعات انسحبت الى مواقعها، مشيرًا إلى أن الاشتباكات لم تسفر عن اية خسائر.



يذكر أن عددًا من المناطق الواقعة قرب محافظة كركوك وقضاء الطوز تشهد وجود خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة الإرهابي «داعش»، والتي تقوم بين فترة وأخرى بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين، إلا انه غالبًا ما يتم صد وإفشال تلك الهجمات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

