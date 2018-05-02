حبس 3 متهمين بسرقة مركب سياحى بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بسرقة مركب سياحى، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعة.



كان رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع كورنيش النيل ـ ميدان أثر النبى دائرة القسم، قد تمكنوا من ضبط كلا من: "هشام.م"، 24 سنة، و"شريف.ع"، 17 سنة، و"محمد.ع"، 16 سنة، حال استقلالهم عربة كارو تجرها دابة محمل عليها وحدة تكييف داخلية، كمبروسر هواء، كشاف إضاءة، 3 إسطوانات فريون، عربة حديدية صغيرة، حلة استالس.



وبمواجهتهم، اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل مركب للسياحة بدائرة القسم، بأسلوب "تسلق السور الحديدى للمرسى".



وباستدعاء "كرم.ع"، 48 سنه، مشرف أمن، تعرَّف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.