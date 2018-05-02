القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 03:54 م

فى ظل ضبابية عالمية.. فرنسا تقلص رحلاتها إلى إيران

شركة الخطوط الفرنسية
شركة الخطوط الفرنسية
منار أحمد
dostor.org/2153617

قررت شركة الخطوط الفرنسية، اليوم الأربعاء، تقليص رحلاتها التى تسيرها بين باريس وطهران، بحيث تقتصر على موسم الصيف فقط، نظرًا لضعف الجدوى الاقتصادية للخدمة على مدى عامين، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت المتحدثة باسم الخطوط الفرنسية: «قررت إير فرانس تعديل برنامجها ليتماشى على نحو أفضل مع الطلب»، مشيرة إلى أن القرار سيسرى اعتبارًا من 28 أكتوبر المقبل».

خطوة إير فرانس تأتى في ظل ضبابية عالمية، بشأن ما إن كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سينسحب من الاتفاق النووى الموقع العام 2015 مع إيران.

وبموجب هذا الاتفاق، وافقت طهران على تقييد برنامجها النووى؛ لطمأنة القوى العالمية بأن هذا البرنامج لن يستخدم لتطوير أسلحة، فى المقابل جرى رفع معظم العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في يناير 2016.

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