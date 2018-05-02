حركة «إيتا» الانفصالية تعلن استكمال حل نفسها

أعلنت حركة «إيتا» الانفصالية في إقليم الباسك، أنها حلت تمامًا كل هياكلها وأنهت مبادرتها السياسية،

وذلك في خطاب بتاريخ 16 أبريل نشرته صحيفة «إل دياريو» الإلكترونية، اليوم الأربعاء.



وكان من المتوقع أن تعلن الحركة في غضون أيام حل نفسها تمامًا وانتهاء حملة بدأتها قبل 50 عامًا من أجل إنشاء دولة مستقلة في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا وسقط خلالها نحو 850 قتيلًا.



وأعلنت الحركة وقف إطلاق النار في عام 2011 وسلمت ترسانتها من الأسلحة في أبريل عام 2017 لتضع بذلك نهاية لآخر حركة مسلحة كبيرة فى غرب أوروبا.