القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
تفاعلي الدستور
الأربعاء 02/مايو/2018 - 03:51 م

أمير الشهداء.. "مار جرجس" بلديات المسيح الذى قهر الشيطان وتوفى 4 مرات خلال 7 سنوات (cross media)

أمير الشهداء.. مار
نجلاء فتحي- جرجس صفوت- ماريان رسمي
dostor.org/2153609


رفض "مارجرجس"عبادة «هيرا وأبوللون وأرطاميس» وتم الحكم عليه عسكريا بالسجن بتهمة الخيانة وسُجن 7 سنوات، كان سبب في إيمان أعظم سحرة الرومان وزوجة الإمبراطور وقطع رأسيهما، ذكرت الكنيسة انه توفي 3مرات وأقامه المسيح وبعد ذلك أستشهد في الميتة الرابعة، اقتصرت الاحتفالات علي الراهبات فقط منذ الثورة في اديرة مصر القديمة.

"الدستور" ترصد مراحل حياة "مارجرجس" والمعاناة التي قضاها من سجن وتعذيب وأسرار أخرى.

لقراءة القصة عبر (cross media) من هنا
أمير الشهداء

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