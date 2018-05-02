أمير الشهداء.. "مار جرجس" بلديات المسيح الذى قهر الشيطان وتوفى 4 مرات خلال 7 سنوات (cross media)



رفض "مارجرجس"عبادة «هيرا وأبوللون وأرطاميس» وتم الحكم عليه عسكريا بالسجن بتهمة الخيانة وسُجن 7 سنوات، كان سبب في إيمان أعظم سحرة الرومان وزوجة الإمبراطور وقطع رأسيهما، ذكرت الكنيسة انه توفي 3مرات وأقامه المسيح وبعد ذلك أستشهد في الميتة الرابعة، اقتصرت الاحتفالات علي الراهبات فقط منذ الثورة في اديرة مصر القديمة.



"الدستور" ترصد مراحل حياة "مارجرجس" والمعاناة التي قضاها من سجن وتعذيب وأسرار أخرى.



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