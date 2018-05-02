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الأربعاء 02/مايو/2018 - 03:51 م

ارتفاع حصيلة تفجير ليبيا إلى 12 قتيلًا و7 مصابين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2153608

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوط الشعال بوسط طرابلس إلى 12 قتيلا و7 مصابين.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأربعاء، - أن حصيلة ضحايا الهجوم المسلح على مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس بلغت 12 قتيلا، وصلت جثامينهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات بالإضافة إلى 7 جرحى، وفقا لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن مستشفى الهضبة العام استقبل جثمانين لعنصرين من الشرطة، فيما وصل جثمانان إلى مستشفى شارع الزاوية، و3 جثامين وصلوا إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال بينهم عنصر من الشرطة، كما استقبل مستشفى أبوسليم للحوادث جثمانين وكذلك 3 جرحى توفوا عقب وصولهم للمستشفى.

وكان أحد المسلحين قد قام، في وقت سابق اليوم، بتفجير نفسه بحزام ناسف في الطابق العلوي بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوط الشعال وسط طرابلس.

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