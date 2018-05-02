«التخطيط»: خفض كثافة الفصول الدراسية إلى 38 طالبًا خلال عامين
أشارت وزارة التخطيط، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى، تستهدف خفض متوسط عدد طلاب التعليم قبل الجامعي بالفصل إلى 38 طالبًا بحلول عام 2019-2020، مقابل 42.8 في عام 2017-2018.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة لقطاع التعليم قبل الجامعى في خطة 2017-2018 تبلغ نحو 7.2 مليار جنيه، ممولة بنسبة 90.8% من الخزانة العامة للدولة، وتزيد الاستثمارات العامة بحوالى 10.8% مقارنة بإجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة للتعليم قبل الجامعي في العام المالي السابق، التي بلغت 6.5 مليار جنيه.