القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 03:48 م

«التخطيط»: خفض كثافة الفصول الدراسية إلى 38 طالبًا خلال عامين

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2153605

أشارت وزارة التخطيط، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى، تستهدف خفض متوسط عدد طلاب التعليم قبل الجامعي بالفصل إلى 38 طالبًا بحلول عام 2019-2020، مقابل 42.8 في عام 2017-2018.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة لقطاع التعليم قبل الجامعى في خطة 2017-2018 تبلغ نحو 7.2 مليار جنيه، ممولة بنسبة 90.8% من الخزانة العامة للدولة، وتزيد الاستثمارات العامة بحوالى 10.8% مقارنة بإجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة للتعليم قبل الجامعي في العام المالي السابق، التي بلغت 6.5 مليار جنيه.

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