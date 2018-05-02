ضبط متهم بحوزته معدات قطارات مسروقة فى طنطا

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد السنطة التابعة لقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا، من ضبط ف. ا. ع، 56 سنة، وبحوزته مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن 2 قطعة حديدية، وزنتا حوالى 25 كيلو جرامًا، وذلك من حوش محطة السنطة.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، وأقر بأن المضبوطات سيتم استخدامها بمحطة سكك حديد زفتى، وبسؤاله عن التصريح الدال على ذلك من الهيئة نفى تحصله على أى تصاريح.



فيما أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.