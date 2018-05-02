استدعاء 5 مسئولين بالقاهرة الجديدة للتحقيق فى «تراكم الأمطار»

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا باستدعاء نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز القاهرة الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، ورئيس قطاع القانوني بكل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسماع أقوالهم فى الواقعة محل التحقيق بمناسبة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بشأن الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أزمة تراكم الأمطار بالقاهرة الجديدة».



كما قرر النائب العام تشكيل لجنة فنية مختصة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الهندسة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة والجهاز المركزي للمحاسبات، لإجراء الفحص الفني لمنظومة الصرف الصحي بالمناطق المتضررة، وقوفًا على سبب تراكم المياه وانقطاع التيار الكهربي والفحص المالي للمبالغ المالية التي صرفت على صيانة وتطوير تلك المنظومة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية للازمة قبل من تثبت مسئوليته عن تلك الواقعة.



