ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 84 مصابًا

أعلن جلال بوران فرد، رئيس الطوارئ فى محافظة "كهكيلوية وبوير أحمد" جنوب غربى إيران، عن ارتفاع عدد المصابين جراء زلزال قوته ٥٫٢ ريختر إلى 84 شخصًا.



وأفاد بوران فرد في حديث لوكالة أنباء فارس الإيرانية، بأن مستشفى شهيد بهشتى في مدينة ياسوج استقبل 69 مصابًا، واستقبل مستشفى التأمينات الاجتماعية 14 مصابًا، فيما استقبل مستشفى الإمام السجاد مصابًا واحدًا.



وأضاف أن 55 مصابًا غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج الفوري، فيما لا يزال الباقون في المستشفى لاستكمال العلاج.



يذكر أن زلزالًا بقوة 5.2 درجة بمقياس ریختر ضرب مدينتى "سى سخت" و"یاسوج" الواقعتین جنوب غربى إيران، صباح اليوم الأربعاء.