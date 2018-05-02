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الأربعاء 02/مايو/2018 - 03:40 م

وزير الثقافة السعودى يفتتح ثانى دارسينما بالمملكة

الدكتور عواد بن صالح
الدكتور عواد بن صالح العواد
الدستور
dostor.org/2153587

افتتح وزير الثقافة السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، ثاني دار سينما بالمملكة وتعتبر هذه الخطوة قفزة جديدة في إطار الإصلاحات التي يتولاها ولي العهد بهدف تغيير نمط حياة السعوديين، الذي كان يميل للانعزال، وفتح فرص توظيف جديدة.

الرخصة الثانية لمشغلي السنيما في السعودية، بدأت خطوتها الأولى في الرياض بارك، أربع شاشات عرض سينمائية وصالتان للأطفال، وتعهدٌ من الشركة المشغلة بتقديم تجربة سينما ئية عالمية المستوى، ودعم المواهب الشابة في جميع أنحاء المملكة لتطوير الفنون السمعية والبصرية.

وعن حجم الاستثمار، يقول أحمد جلال إسماعيل، مدير تنفيذي: «الشركة المشغلة ستستثمر ملياري ريال في قطاع السينما لافتتاح 600 شاشة عرض سينمائي، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد والإنتاج المحلي».

هذه الخطوة، كما يراه المحللون ستسهم في تطوير اقتصاد القطاعين الثقافي والإعلامي، وستوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين.

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