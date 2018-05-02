«الشعوب الديمقراطى» التركى يرشح زعيمه الموقوف للانتخابات الرئاسية

أعلن «حزب الشعوب الديمقراطي» التركي الموالي للأكراد ترشيح زعيمه السابق والموقوف حاليا صلاح الدين دميرطاش، لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة الشهر القادم.



وكان تم توقيف دميرطاش في نوفمبر من عام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.



وأعلن الحزب، اليوم الأربعاء، ترشيحه، وقال: «لا نزال نستطيع رؤية مستقبل مشرق. الحملة الرسمية ستنطلق الجمعة».



تجدر الإشارة إلى أن 11 من نواب الحزب، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قد جُردوا من عضويتهم في البرلمان. كما أن تسعة من النواب المنتخبين عام 2015 يقبعون في السجون مع الآلاف من أعضاء الحزب.



وتتهم الحكومة والادعاء أعضاء الحزب بأنهم على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا على أنه منظمة إرهابية انفصالية.



ومن المتوقع أن تعلن ما لا يقل عن أربعة أحزاب معارضة يوم غد تشكيل تحالف انتخابي، في مسعى لحشد المزيد من الدعم وتعزيز أدائهم الانتخابي.



إلا أنه يبدو أن حزب الشعوب لن يكون جزءا من هذا التحالف. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب ربما يكون قادرا على اجتياز عتبة الـ 10% من أصوات الناخبين لدخول البرلمان.



وقد يصدر الشهر القادم حكم بحق دميرطاش في قضية رئيسية تجري محاكمته فيها.