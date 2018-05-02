«فيتش»: أزمة السيولة في قطر تضاعفت بعد المقاطعة

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن أزمة السيولة في مصارف قطر تضاعفت بشكل ملحوظ بعد مقاطعة دول الرباعي العربي لها، لدعمها وتمويلها المنظمات الإرهابية.



وأضافت الوكالة في تقرير لها صدر، اليوم الأربعاء، أن المقاطعة العربية التي بدأت في يونيو الماضي تسببت بشكل رئيسي في أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك القطرية.



وأشار تقرير «فيتش» إلى أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والبنك المركزي استبدالها بودائع من قنوات أخرى.



ونوه التقرير إلى تبعات هبوط السيولة ومن أهمها صعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي القطري بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عدة، لافتًا إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية في القطاع المصرفي القطري، خلال شهور المقاطعة.