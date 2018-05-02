ضبط متهم بانتحال صفة موظف بالسكة الحديد للنصب على المواطنين

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، من ضبط ي. م.ع 66 سنة، لانتحاله صفة موظف بهيئة السكة الحديد، والنصب على كل من: ر. ع. ع 64 سنة، ا. م. أ 33 سنة، ور. ع. م 40 سنة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ( 150 جنيها من الأول، 100 جنيه من الثاني، 60 جنيها من الثالث ) بدعوى قيامه بحجز تذاكر ركوب للمذكورين وفراره بالمبالغ المالية.. حيث تم ضبطه، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة.



وبالكشف عنه تبين سابقة اتهامه في 5 قضايا ( نصب – سرقة ) آخرها قضية إدارى قسم شرطة شبرا " نصب "، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 8 قضايا ( استيلاء – تبديد ) منها قضية جنح مركز شرطة قليوب " استيلاء " حصر غيابي بالحبس لمدة سنة، وغرامة 1000 جنيه.





من جانبه، أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، وجار إرساله بالمتهم لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.