«بساطة باند» على مسرح الحكمة.. الجمعة

تستعد فرقة «بساطة باند»، لإحياء حفل غنائى ضخم، بعد غد الجمعة الموافق 4 مايو، على مسرح الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل، فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم الفرقة باقة من أروع أغانيها الشهيرة منها «كداب، هتجوز، تساهيل، أجدع ناس فيكى يا مصر، الفجر، وصندوق نحاس» وغيرها.



يتكون فريق «بساطة باند» من الملحن الشاب إيهاب عبدالواحد والمطربة الشابة ماريز نبيل لحود ومايكل فؤاد عازف القانون وإيهاب سمير على البيانو والتشيللو والموزع الموسيقى أمير سمير والباص جيتار محمد عشرى والإيقاعات والدرامز رائد سيكا وهانى سيكا.